В Киеве ВАЗ на скорости протаранил внедорожник, водитель "девятки" погиб

8 ноября, 2020, 17:59

В Оболонском районе столицы, в результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ, который на скорости протаранил внедорожник

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Оболонском районе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по новой Кольцевой дороге от Минского шоссе в направлении Пущи-Водицы.

По неизвестным причинам, водитель ВАЗа протаранил на немалой скорости в зад внедорожник Daihatsu Terios. Отметим, что тормозной путь ВАЗа составил около 30 метров, при том след остался только от переднего левого колеса. От удара Daihatsu улетел в Mercedes ML, который стоял впереди, также при этом задев Hyundai Accent, который стоял справа.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте (по предварительным данным, мужчине около 40 лет). Скорее всего, он не воспользовался ремнем безопасности, который мог бы спасти жизнь.

Также пострадали люди с Daihatsu. Отметим, что машины перед ДТП стояли в пробке, образовавшейся из-за дорожных работ. После ДТП, учитывая оставшуюся для проезда только одну полосу, пробка стала значительно больше. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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