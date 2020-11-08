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Espreso.tvОбществоВ Харькове и области вторые сутки - более 1 тыс. новых зараженных COVID-19

В Харькове и области вторые сутки - более 1 тыс. новых зараженных COVID-19


фото: inspired.com.ua
По состоянию на утро 8 ноября 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 1074 (+6,55%) новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки

7 ноября этот показатель в том же регионе составил 1008 (+25,84%) человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на последние данные СНБО.

С начала пандемии это самые высокие темпы распространения COVID-19 в Харьковской области.

В целом 8 ноября больше всего новых зараженных выявлено медиками в таких регионах:

Харьковщина - 1074,

Киев - 943,

Запорожье - 688,

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Киевщина - 546,

Житомирщина - 543.

Суммарно по стране насчитывается 9397 новых случаев.

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