В Харькове и области вторые сутки - более 1 тыс. новых зараженных COVID-19

8 ноября, 2020, 10:25

По состоянию на утро 8 ноября 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 1074 (+6,55%) новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки

7 ноября этот показатель в том же регионе составил 1008 (+25,84%) человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на последние данные СНБО.

С начала пандемии это самые высокие темпы распространения COVID-19 в Харьковской области.

В целом 8 ноября больше всего новых зараженных выявлено медиками в таких регионах:

Харьковщина - 1074,

Киев - 943,

Запорожье - 688,

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Киевщина - 546,

Житомирщина - 543.

Суммарно по стране насчитывается 9397 новых случаев.

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