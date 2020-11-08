В Харькове и области вторые сутки - более 1 тыс. новых зараженных COVID-19
8 ноября, 2020, 10:25
По состоянию на утро 8 ноября 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 1074 (+6,55%) новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки
7 ноября этот показатель в том же регионе составил 1008 (+25,84%) человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на последние данные СНБО.
С начала пандемии это самые высокие темпы распространения COVID-19 в Харьковской области.
В целом 8 ноября больше всего новых зараженных выявлено медиками в таких регионах:
Харьковщина - 1074,
Киев - 943,
Запорожье - 688,
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Киевщина - 546,
Житомирщина - 543.
Суммарно по стране насчитывается 9397 новых случаев.
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