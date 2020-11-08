УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"
8 ноября, 2020, 22:29
Благодаря победе "Шахтера" над "Динамо" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу, дончане сократили отставание от киевлян до 1 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
9 ноября в Киеве "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и занимает второе место. Динамовцы с 20 пунктами сохранили лидерство.
На третьей позиции осталась "Ворскла", которая сыграла в гостях с "Зарей" вничью 0: 0 и имеет 16 баллов. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Десну", у которой также 16 очков.
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3: 3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов" .
- Также в субботу "Десна" переиграла "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
- 8 ноября "Рух" на своем поле в большинстве не смог одолеть "Ингулец" .
- Также в воскресенье в центральной игре тура "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3: 0 .
- Между тем, "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Зарей" и вернулась на третье место в турнирной таблице.
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