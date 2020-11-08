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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"


фото: shakhtar.com
Благодаря победе "Шахтера" над "Динамо" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу, дончане сократили отставание от киевлян до 1 очка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

9 ноября в Киеве "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и занимает второе место. Динамовцы с 20 пунктами сохранили лидерство.

На третьей позиции осталась "Ворскла", которая сыграла в гостях с "Зарей" вничью 0: 0 и имеет 16 баллов. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Десну", у которой также 16 очков.

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