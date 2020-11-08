Укрзализныця возобновила продажу билетов в Ужгород и несколько других станций с "красной зоны"

8 ноября, 2020, 16:55

Укрзализныця 9 ноября возобновит продажу билетов на поезда в Ужгород, который находится в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщает Укрзализныця.

С 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.

В то же время, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон.

"До урегулирования ситуации поезда проедут через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", - отметили в УЗ.

Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, со 2 ноября, Укрзализныця закрыла продажу билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb