Укрзализныця возобновила продажу билетов в Ужгород и несколько других станций с "красной зоны"
Об этом сообщает Укрзализныця.
С 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.
В то же время, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон.
"До урегулирования ситуации поезда проедут через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", - отметили в УЗ.
Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Напомним, со 2 ноября, Укрзализныця закрыла продажу билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
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