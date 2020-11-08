Украинские "морские котики" отработали зачистку зданий ночью
Об этом со ссылкой на информагентство АрмияInform передает Еспресо.TV.
"Ночью меньший угол зрения и ограниченная видимость, а навесное оборудование создает дискомфорт. При этом мы должны действовать четко и слаженно, ведь темнота дает и преимущество, особенно для подготовленной группы. Такие учения очень полезны и интересны, а оборудование, которое мы имеем, позволяет максимально эффективно отработать множество возможных сценариев", - пояснил один из участников тренировок.
Большинство задач выполнялись ночью, а локации использовались такие, какие они были бы при выполнении реальных задач.
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