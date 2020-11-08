Ситуация вокруг КСУ показала, что серьезные решения Зеленский склонен принимать на эмоциях, - Бессмертный

8 ноября, 2020, 14:55

Реакция президента Владимира Зеленского на кризис с Конституционным Судом Украины свидетельствует о доминировании у него эмоциональной составляющей при принятии сложных, судьбоносных для государства и его безопасности решений

Такое мнение украинский политик и дипломат Роман Бессмертный высказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Меня, собственно, удивила эмоциональная реакция президента Зеленского на ситуацию в Конституционном Суде. И я так понимаю, что у него есть люди, которые специально раскрутили эту тему, и я не сомневаюсь, что что-то аналогичное произойдет и в других случаях. Потому что анализ этих почти уже двух лет (президентства Зеленского - ред.) показывает, что Владимир Зеленский принимает не правовые, не продуманы решения. Он принимает эмоциональные решения", - отметил Бессмертный.

Читайте также: Автомайдан и Центр противодействия коррупции провели автопробег в дом тещи главы КСУ Тупицкого. Фоторепортаж

"Это очень опасно, когда находишься в статусе лица, которая должна обеспечивать стабильность. Потому что, если там идет тряска, Вы представьте себе как это воспринимает система власти", - добавил он.

Кроме того, Бессмертный считает, что команда Зеленского должна была заранее предусмотреть и просчитать риски внутри нынешнего состава КСУ и устранить их заранее и безболезненно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb