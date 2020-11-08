Синоптик Наталья Диденко предупредила о туманах и заморозках

8 ноября, 2020, 20:05

В Украине во второй половине следующей недели ожидаются ночные заморозки

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Сколько видит синоптических глаз - никаких существенных дождей в Украине в ближайшее время не ожидается. Всем самым большим лентяям можно как раз поподганять "хвосты", то доремонтировать, убрать, словом, на голову ничего не капать. Разве что туманы затянут видимость, но это уже на расстоянии 200-500 метров ", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Украине будет постепенно холодать.

9 ноября, в течение дня температура воздуха составит + 7 + 12 градусов, на юге + 10 + 14 градусов.

В дальнейшем, по неделе, похолодание будет добавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине неделю не поползут ночные "минусы".

В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около 8 градусов.

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