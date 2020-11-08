"Сейчас наша главная цель - удачно сыграть против полтавской "Ворсклы" - Виктор Скрипник

8 ноября, 2020, 16:33

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник оценил неудачную игру своей команды в Лиге Европы и рассказал, что сейчас все мысли луганчан о матче 9 тура УПЛ против полтавской "Ворсклы"

"Впечатления от игры против греческой команды "АЭК" в Лиге Европы такое - повторилась прошлая игра, которая прошла неделю назад. Старались, разговаривали, тренировались, пытались войти в игру правильно. Но когда снова в начале матча пропускаем мячи - это уже начинает раздражать. Неумение правильно сыграть с мячом оно сказывается в таких играх. Те ошибки, которые допускаются в УПЛ, категорически не воспринимаются в Еврокубках. К сожалению, у нас только негативный опыт сейчас.

Скучать нам некогда - у нас в воскресенье новая игра - в украинском чемпионате против "Ворсклы". Один из лидеров нынешней турнирной таблицы приезжает к нам, поэтому есть шанс реабилитироваться. Перед перерывом на игры сборных хотим достичь победы, мы играем дома. На сегодня это наша главная цель - удачно сыграть против полтавской команды ", - говорит Виктор Скрипник.