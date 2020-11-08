"Причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - ТКГ о гибели десантника Свинарика

8 ноября, 2020, 10:00

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обнародовала комментарий по поводу смерти в зоне боевых действий на Донбассе бойца ВСУ Олега Свинарика и объяснила, почему она не считается боевой потерей в ежедневной информационной сводке ООС