"Причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - ТКГ о гибели десантника Свинарика
Краткое заявление по данному поводу утром воскресенья, 8 ноября 2020 года, размещено на официальном телеграм-канале ТКГ, передает Еспресо.TV.
Приводим его полностью
"7 ноября в Луганской области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад.
По предварительным данным причина смерти небоевая, возможно, самоубийство.
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Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины.
Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми.
Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего.
Спасибо за внимание".
- Напомним, голова Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о гибели на фронте 20-летнего десантника Олега Свинарика, родом из села Арламовская Воля, Мостиского района. Как отмечается, произошло это "на рассвете" 7 ноября на территории Луганской области. "Погиб на войне", - отметил Козицкий.
- Пресс-служба Операции Объединенных сил называет субботу, 7 ноября 2020 года, сутками без боевых потерь.
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