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Espreso.tvОперація об'єднаних сил"Причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - ТКГ о гибели десантника Свинарика

"Причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - ТКГ о гибели десантника Свинарика

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обнародовала комментарий по поводу смерти в зоне боевых действий на Донбассе бойца ВСУ Олега Свинарика и объяснила, почему она не считается боевой потерей в ежедневной информационной сводке ООС

Краткое заявление по данному поводу утром воскресенья, 8 ноября 2020 года, размещено на официальном телеграм-канале ТКГ, передает Еспресо.TV.

Приводим его полностью

"7 ноября в Луганской области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад.

По предварительным данным причина смерти небоевая, возможно, самоубийство.

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Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины.

Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми.

Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего.

Спасибо за внимание".

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