"Надо похвалить Мирчу Луческу, который не отступает от своей тактики" - Владимир Пятенко в "Футбольном формате"

8 ноября, 2020, 11:53

Экс-тренер донецкого "Металлурга" Владимир Пятенко в эфире проекта "Футбольный Формат" оценил правильность выбранной тактики киевского "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны"

"Много хвалить, наверное, не стоит, ведь все же мы поиграли. И понятно, что это "Барселона", это топ-команда топ-уровня, да еще и на выезде играли. Поэтому можно похвалить защиту динамовцев. Похвалить надо Мирчу Луческу, который не отступает от своей тактики, пытается надежно сыграть в обороне, а уже в атаке на выбегах искать свои моменты. Терпеть в защите, а впереди смотреть, какие будут моменты на быстрых контратаках.

Ну и, конечно, отметим вратаря Нещерета, который в таком возрасте вышел и сделал столько сейвов, вытащил столько мячей и выручил команду. Благодаря ему не проиграли с разгромным счетом. И это, конечно, положительный момент.

То, что Луческу поставил Шабанова на левый фланг обороны, это, наверное, единственное правильное решение было. Для Шабанова эта позиция не нова, в предыдущих командах он уже закрывал эту позицию. И Мирча отталкивался от надежности в обороне прежде всего. Ведь можно пропустить быстрый гол, но перетерпеть, продолжать играть в свою игру и ждать свои шансы. И "Динамо" выбрало такую тактику, и киевляне пытались ее выполнять", - считает Владимир Пятенко.