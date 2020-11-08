"Молодежь донецкого "Шахтера" в первой команде прогрессирует, и это очень хорошо", - Михаил Старостяк в "Футбольном формате"
По словам Старостяка, сейчас он является помощником старшего тренера в юношеской команде "Шахтер" U-19.
"Скажу вам честно, это такой приятный возраст в плане тренерской работы. У нас команда Ю-19, но на самом деле у нас играют восемнадцатилетние футболисты, семнадцатилетние, а также шестнадцатилетние.
И наша тренерская задача - донести до игроков свое мнение, чтобы они смогли развиваться, и смогли перейти из детского во взрослый футбол. Чтобы они попали сначала в дубль, а потом и в первую команду.
Молодежь донецкого «Шахтера» в первой команде прогрессирует, и это очень хорошо. Потому что это и есть наши воспитанники, воспитанники нашей Академии. Мы очень рады, а будем еще больше радоваться, если многие наши воспитанники будут играть и за донецкий "Шахтер", и за сборную Украины.
Тот состав "Шахтера", который сыграл в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов, он пока оптимален. Как говорится, «состав, который побеждает, тренеры редко меняют. Одна-две замены могут быть, но те молодые ребята, которые сыграли в стартовых матчах Лиги чемпионов, мне очень понравились", - рассказал Михаил Старостяк.
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