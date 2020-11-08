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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в чемпионате Англии


фото: Reuters
В 8-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сыграл на своем поле вничью с "Ливерпулем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" на 13-й минуте вывел вперед Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

"Манчестер Сити" отыгрался на 31-й минуте усилиями Габриэля Жезуса.

Команда Хосепа Гвардиолы потеряла шанс выйти вперед на 42-й минуте, но Кевин Де Брюйне не реализовал пенальти.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.

Матч завершился вничью 1: 1. "Ливерпуль" набрал 17 очков и занимает третье место. "Манчестер Сити" с 12 пунктами - 11-й.

Чемпионат Англии

8-й тур

8 ноября

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1: 1

Голы: Габриэль Жезус, 31 - Салах, 13 (пен.)

На 42-й минуте де Брюйне не реализовал пенальти ( "Манчестер Сити")

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