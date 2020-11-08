"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ливерпуль" на 13-й минуте вывел вперед Мохамед Салах, который реализовал пенальти.
"Манчестер Сити" отыгрался на 31-й минуте усилиями Габриэля Жезуса.
Команда Хосепа Гвардиолы потеряла шанс выйти вперед на 42-й минуте, но Кевин Де Брюйне не реализовал пенальти.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.
Матч завершился вничью 1: 1. "Ливерпуль" набрал 17 очков и занимает третье место. "Манчестер Сити" с 12 пунктами - 11-й.
Чемпионат Англии
8-й тур
8 ноября
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 1: 1
Голы: Габриэль Жезус, 31 - Салах, 13 (пен.)
На 42-й минуте де Брюйне не реализовал пенальти ( "Манчестер Сити")
- Напомним, 7 ноября в 8-м туре чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Эвертон" .
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