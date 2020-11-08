"Эксцентричное поведение Селезнева - это его оболочка. Он порядочный человек", - Руслан Костышин
"О Селезневе. Ему 35 лет, он взрослый человек, так какой рецепт, чтобы его сдерживать? Его уже не изменишь, только разговаривать нужно. И он может прислушаться к нашим словам и быть немножко сдержаннее. Но вы же понимаете, он эти эмоции передает команде, и команда может заводиться. Со стороны кажется, что он конфликтный, но, если брать мужские качества, он очень порядочный человек. А его эксцентричное поведение - это его оболочка", - говорит Костышин.
При этом он добавляет, что для "Колоса" матч с "Днепром-1" был принципиальным: "Все знают, что для нас это принципиальный матч. Как и для "Днепра-1". У нас много людей в клубе работают, еще играли за ФК "Днепр", тот, который был раньше. И у нас много и футболистов, и тренеров, которые работали в "Днепре", и здесь для нас принципиально выглядеть качественно и принципиально выигрывать матчи. И так оно потихоньку складывается, что это уже дерби между нашими командами. Сверхпринципиальный поединок и для СК "Днепр-1", и для "Колоса".
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