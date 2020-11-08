Петр Порошенко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США
Об этом Порошенко написал в facebook.
"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену - бойцу, державнику и новоизбранному президенту США!
Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим.
Украине повезло с президентом США, который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве. Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на отданое трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира.
Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники на этом пути! ", - написал Порошенко.
- Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США .
- Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на президентских выборах в США.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
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