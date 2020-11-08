Обнародован список депутатов, которые прошли в Ивано-Франковский областной совет
8 ноября, 2020, 08:15
Новій Ивано-Франковский областной совет сформируют шесть партий: "Свобода", "Европейская солидарность", "За будущее", "Платформа громад", "Батькивщина" и "Слуга народа"
Территориальная избирательная комиссия объявила итоги выборов в областной совет, передает Еспресо.TV со ссылкой на Ми100.
По единым избирательным спискам депутатами стали:
ВО "Свобода":
- Королик Михаил
- Витенко Николай
- Загурский Олег
- Дебенко Игорь
- Шевчук Игорь
- Щербий Наталья
- Рудик Мария
- Пицуряк Маноло
- Тебешевская Оксана
- Понайда Олег
- Иваночко Михаил
- Дякив Юрий
"Европейская солидарность":
- Кушнир Владимир
- Кукурудз Ростислав
- Ткач Роман
- Градюк Татьяна
- Магаль Владимир
- Очкур Игорь
- Мазур Юрий
- Волошин Сергей
- Федоришин Владимир
- Приймак Иван
- Басараб Сергей
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"За будущее":
- Бриндальсьский Андрей
- Шевченко Виктор
- Якимчук Михаил
- Мошура Роман
- Палийчук Николай
- Лашук Дмитрий
- Билык Роман
- Сиреджук Дмитрий
- Гондурак Виталий
"Батькивщина":
- Гладун Василий
- Слободян Любомир
- Иваськив Андрей
- Ленигевич Богдан
- Бардяк Евгения
- Левицкий Александр
- Книшук Богдан
- Грицюк Дмитрий
- Мельничук Василий
"Платформа громад":
- Бондарчук Володиимир
- Депутович Иван
- Трынив Игорь
- Кобылянский Богдан
"Слуга народа":
- Яворский Андрей
- Кизимишин Назарий
- Ивасик Василий
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