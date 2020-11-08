Обнародован список депутатов, которые прошли в Ивано-Франковский областной совет

8 ноября, 2020, 08:15

Территориальная избирательная комиссия объявила итоги выборов в областной совет, передает Еспресо.TV со ссылкой на Ми100.

По единым избирательным спискам депутатами стали:

ВО "Свобода":

Королик Михаил

Витенко Николай

Загурский Олег

Дебенко Игорь

Шевчук Игорь

Щербий Наталья

Рудик Мария

Пицуряк Маноло

Тебешевская Оксана

Понайда Олег

Иваночко Михаил

Дякив Юрий

"Европейская солидарность":

Кушнир Владимир

Кукурудз Ростислав

Ткач Роман

Градюк Татьяна

Магаль Владимир

Очкур Игорь

Мазур Юрий

Волошин Сергей

Федоришин Владимир

Приймак Иван

Басараб Сергей

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"За будущее":

Бриндальсьский Андрей

Шевченко Виктор

Якимчук Михаил

Мошура Роман

Палийчук Николай

Лашук Дмитрий

Билык Роман

Сиреджук Дмитрий

Гондурак Виталий

"Батькивщина":

Гладун Василий

Слободян Любомир

Иваськив Андрей

Ленигевич Богдан

Бардяк Евгения

Левицкий Александр

Книшук Богдан

Грицюк Дмитрий

Мельничук Василий

"Платформа громад":

Бондарчук Володиимир

Депутович Иван

Трынив Игорь

Кобылянский Богдан

"Слуга народа":

Яворский Андрей

Кизимишин Назарий

Ивасик Василий

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