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Espreso.tvОбществоОбнародован список депутатов, которые прошли в Ивано-Франковский областной совет

Обнародован список депутатов, которые прошли в Ивано-Франковский областной совет

Новій Ивано-Франковский областной совет сформируют шесть партий: "Свобода", "Европейская солидарность", "За будущее", "Платформа громад", "Батькивщина" и "Слуга народа"

Территориальная избирательная комиссия объявила итоги выборов в областной совет, передает Еспресо.TV со ссылкой на Ми100.

По единым избирательным спискам депутатами стали:

ВО "Свобода":

  • Королик Михаил
  • Витенко Николай
  • Загурский Олег
  • Дебенко Игорь
  • Шевчук Игорь
  • Щербий Наталья
  • Рудик Мария
  • Пицуряк Маноло
  • Тебешевская Оксана
  • Понайда Олег
  • Иваночко Михаил
  • Дякив Юрий

"Европейская солидарность":

  • Кушнир Владимир
  • Кукурудз Ростислав
  • Ткач Роман
  • Градюк Татьяна
  • Магаль Владимир
  • Очкур Игорь
  • Мазур Юрий
  • Волошин Сергей
  • Федоришин Владимир
  • Приймак Иван
  • Басараб Сергей

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"За будущее":

  • Бриндальсьский Андрей
  • Шевченко Виктор
  • Якимчук Михаил
  • Мошура Роман
  • Палийчук Николай
  • Лашук Дмитрий
  • Билык Роман
  • Сиреджук Дмитрий
  • Гондурак Виталий

"Батькивщина":

  • Гладун Василий
  • Слободян Любомир
  • Иваськив Андрей
  • Ленигевич Богдан
  • Бардяк Евгения
  • Левицкий Александр
  • Книшук Богдан
  • Грицюк Дмитрий
  • Мельничук Василий

"Платформа громад":

  • Бондарчук Володиимир
  • Депутович Иван
  • Трынив Игорь
  • Кобылянский Богдан

"Слуга народа":

  • Яворский Андрей
  • Кизимишин Назарий
  • Ивасик Василий

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