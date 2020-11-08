Нардеп-"слуга" Тищенко жалуется, что ему "очень сложно работать" в Раде
Такое предложение он сделал спикеру ВР Дмитрию Разумкову, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.
По мнению депутата, в сессионном зале Рады присутствует негативная энергетика.
"Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я предложил Разумкову привести в парламент православного священника, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", - рассказал Тищенко.
Также нардеп прокомментировал ситуацию в зале заседаний, когда председатель фракции СН Давид Арахамия выругался на него.
"Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо", - отметил он.
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