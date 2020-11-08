На Закарпатье пограничники перехватили микроавтобус, который вез полтысячи гаджетов Apple

8 ноября, 2020, 07:22

iPhone 12, iPhone 11, iPad, Apple Watch, MacBook, iPhone 7 Plus, iPhone Xr - в целом 570 единиц гаджетов гражданин Украины, возвращаясь домой, спрятал под обшивкой стенок своего "мерседеса"

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники инициировали углубленный осмотр микроавтобуса "Мерседес Спринтер", которым на въезд в Украину направлялся наш 28-летний земляк. Как выяснилось, в конструктивных полостях микроавтобуса, под обшивкой стен, мужчина спрятал 570 единиц устройств марки Apple, кроме этого, в автомобиле найдено также более 490 единиц одежды различных брендов", - отмечается в сообщении.

Найденные товары, стоимость которых может достичь более 15 млн грн, у украинца изъяли вместе с микроавтобусом.

Сейчас устанавливается точная сумма оценки конфискованного.

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