Неподалеку от метро "Дарница" в столице "Хонда" что есть силы врезалась в столб. Водитель чудом выжил
8 ноября, 2020, 12:52
В воскресенье, 8 ноября 2020 года, на проспекте Освободителей, в Днепровском районе города Киева, произошло ДТП, в котором чудом выжил водитель
Подробности рассказывают ВартовіЕспресо.
По словам свидетелей, водитель автомобиля Honda Civic, вероятно, превысил скорость, не справился с управлением в повороте, автомобиль занесло, после чего он боком выехал на тротуар, а затем врезался в столб. К счастью для водителя, удар пришелся за ним, благодаря чему человек остался жив.
Тем не менее автомобиль после удара раскрутило - из него на асфальт вылетел водитель.
Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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