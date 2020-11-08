Неподалеку от метро "Дарница" в столице "Хонда" что есть силы врезалась в столб. Водитель чудом выжил

8 ноября, 2020, 12:52

В воскресенье, 8 ноября 2020 года, на проспекте Освободителей, в Днепровском районе города Киева, произошло ДТП, в котором чудом выжил водитель

Подробности рассказывают ВартовіЕспресо.

По словам свидетелей, водитель автомобиля Honda Civic, вероятно, превысил скорость, не справился с управлением в повороте, автомобиль занесло, после чего он боком выехал на тротуар, а затем врезался в столб. К счастью для водителя, удар пришелся за ним, благодаря чему человек остался жив.

Тем не менее автомобиль после удара раскрутило - из него на асфальт вылетел водитель.

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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