На "Айленды" хотят поставить советские торпеды, - СМИ

8 ноября, 2020, 13:36

Журналисты узнали некоторые подробности планов Военно-морских сил Украины по вооружению и модернизации двух патрульных катеров типа Island, которые были переданы Соединенными Штатами Америки в порядке безвозмездной помощи

Штаб ВМСУ десять месяцев размышлял над проектом дальнейшей модернизации, после чего выдал несколько вариантов. Один из них предполагает установку на катера боевой информационной системы управления оружием "Контур" украинского производства, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Dumskaya.net.

Кроме того, по данным издания, на "Славянск" и "Старобельск" собираются установить 400-мм торпедные аппараты с советскими торпедами СЭТ-72.

Многие эксперты считают этот вариант модернизации крайне неудачным, поскольку сразу после установки "Контура" возникнет потребность в новой модернизации этой системы для совместимости с протоколами НАТО и другими катерами ВМС Украины, которые будут поступать из США и других стран с оригинальным оборудованием. Это потребует дополнительного времени и ресурсов, в том числе финансовых.

Еще больше претензий к идее оснастить "Айленд" торпедами СЭТ-72. Это оружие советского производства (1972 года) предназначается для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. В свое время их испытания закончились крайне неудачно - на учениях было выпущено около 20 торпед, и ни одна из них не показала проектных параметров (дальность 8 км, скорость 40 узлов, глубина хода - до 450 метров). Именно поэтому с 1992 года эти торпеды ни разу не использовались даже во время учений. Почти тридцать лет они лежали на складе и ждали утилизации.

Напомним, оба борта прибыли в Одессу около года назад без вооружения, а через несколько месяцев, в январе 2020 года, их оснастили старенькими пушками 2М-3М, разработанными около 70 лет назад. По словам военных, это вооружение было установлено временно.

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