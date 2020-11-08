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Espreso.tvМирНа пуск Островецкой АЭС не давали согласия ни белорусский народ, ни наши западные партнеры, - Тихановская

На пуск Островецкой АЭС не давали согласия ни белорусский народ, ни наши западные партнеры, - Тихановская

Островецкая АЭС
Избранная президентом Беларуси представительница объединенной оппозиции Светлана Тихановская высказалась по поводу устроенной самопровозглашенным правителем этой страны Александром Лукашенко церемонии запуска работы Островецкой АЭС, расположенной на границе с Литвой и сооруженной при непосредственном участии РФ

Об этом передает Еспресо.TV.

"Вся история АЭС - это история безответственности режима и лично Лукашенко. Сегодня он рискует народом, который пережил Чернобыль и помнит эту трагедию", - заявила политик в своем телеграм-канале.

"Строительство АЭС не обсуждалось с белорусским обществом. Безопасность АЭС не обсуждалась с соседними государствами-партнерами. А запуск реализуется без независимого контроля и необходимых тестов", - добавила Тихановская.

По ее мнению, режим Лукашенко намеренно запускает станцию во время глубокого кризиса, чтобы скрыть "очередную свою халатность".

"Но мы не дадим этого сделать. Решение о дальнейшей судьбе АЭС может быть принято только после общественного диалога и серьезного экспертного анализа проблем, связанных со станцией", - отметила Светлана Тихановская.

  • Расстояние от Островецкой АЭС (или, как ее называет пропаганда Лукашенко, "Белорусская АЭС") до литовской столицы, города Вильнюса, составляет 40 км.
  • В субботу, 7 октября 2020 года, Лукашенко с участием российской стороны устроил торжества по поводу начала работы электростанции и заявил, что Беларусь теперь ядерная держава.

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