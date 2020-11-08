Климкин объяснил, как вернуть Крым и сделать так, чтобы россияне сами "снесли" Путина

8 ноября, 2020, 14:34

В борьбе за возвращение оккупированного Крымского полуострова украинская сторона должна активно работать с российским общественным мнением

Об этом министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин рассказал в эфире радио КрымРеалии , передает Еспресо.TV.

"Украина имеет рычаги, и их необходимо использовать, для того чтобы сделать оккупированный Крым реальной проблемой как внутри России, так и за ее пределами. Согласно последнему опросу "Левада-Центра", сейчас аннексией Крыма гордятся лишь 30% россиян - после 43% в 2018 году. Падение в полтора раза! То есть маразм утихает, и открывает для нас новые возможности - например, целенаправленно доносить до россиян в соцсетях, что оккупация Крыма приносит им только проблемы. Каждый гражданин страны должен понять это. Что касается санкций, они работают хорошо, но надо всячески препятствовать попыткам их обойти ", - заявил дипломат.

По словам Климкина, условием деоккупации Крыма должна стать ситуация, в которой России будет крайне невыгодно в дальнейшем удерживать полуостров под своим контролем. И тогда россияне заставят Путина начать обсуждать эту пока запрещенную для него тему, что неизбежно окончится падением его рейтинга и потерей власти.

"Для него это табуированная тема. Как только он начинает обсуждать Крым, это не просто показывает себя слабым президентом России - это будет означать, что его скоро снесут. Я не шучу и не преувеличиваю", - подчеркнул экс-министр.