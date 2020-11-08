Добыча нефти в Ливии увеличилась в 10 раз
Об этом заявила ливийская "Национальная нефтяная корпорация" (National Oil Corporation, NOC), передает Еспресо.TV.
"Национальная нефтяная корпорация" сообщает, что ей удалось увеличить добычу до 1 036 035 баррелей нефти в сутки", - говорится в пресс-релизе, размещенном на официальной странице NOC в Фейсбуке.
Как отмечается, подобный шаг обусловлен крайне тяжелой финансово-экономической ситуацией в компании и стране.
При этом "Национальная нефтяная корпорация" утверждает, что, возможно, она не сможет поддерживать текущий уровень производства или оно будет полностью прекращено из-за "нежелания некоторых субъектов хозяйствования и их препятствования усилиям NOC по увеличению производства и восстановлению процветания национальной экономики".
"Мы будем информировать вас о каждом последующем событии в этом отношении", - отметили ливийские нефтедобытчики.
- В Ливии продолжается гражданская война, которая началась после свержения диктаторского режима социалиста Муаммара Каддафи.
- Резкое увеличение добычи нефти стало возможным за счет снятия блокады с портов.
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