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Espreso.tvМирДобыча нефти в Ливии увеличилась в 10 раз

Добыча нефти в Ливии увеличилась в 10 раз

Суточный объем добычи в Ливии превысил уровень 1 млн баррелей. Учитывая, что еще в сентябре 2020 года этот показатель не превышал 100 тыс. баррелей, можно говорить о 10-кратном росте добычи

Об этом заявила ливийская "Национальная нефтяная корпорация" (National Oil Corporation, NOC), передает Еспресо.TV.

"Национальная нефтяная корпорация" сообщает, что ей удалось увеличить добычу до 1 036 035 баррелей нефти в сутки", - говорится в пресс-релизе, размещенном на официальной странице NOC в Фейсбуке.

Как отмечается, подобный шаг обусловлен крайне тяжелой финансово-экономической ситуацией в компании и стране.

При этом "Национальная нефтяная корпорация" утверждает, что, возможно, она не сможет поддерживать текущий уровень производства или оно будет полностью прекращено из-за "нежелания некоторых субъектов хозяйствования и их препятствования усилиям NOC по увеличению производства и восстановлению процветания национальной экономики".

"Мы будем информировать вас о каждом последующем событии в этом отношении", - отметили ливийские нефтедобытчики.

  • В Ливии продолжается гражданская война, которая началась после свержения диктаторского режима социалиста Муаммара Каддафи.
  • Резкое увеличение добычи нефти стало возможным за счет снятия блокады с портов.

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