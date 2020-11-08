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Espreso.tvОбществоДля Коломойского победа Байдена означает арест и тюрьму в США, - Пионтковский

Для Коломойского победа Байдена означает арест и тюрьму в США, - Пионтковский


фото: algemeiner.com
Если кандидат от демократов Джо Байден возглавит Соединенные Штаты Америки, его правительство привлечет к ответственности украинского миллиардера Игоря Коломойского

Об этом вашингтонский политолог Андрей Пионтковский заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"С наиболее заметной фигурой, господином Коломойским,  (новое американское правительство - ред.) будет разговаривать языком объявления в международный розыск и экстрадиции в Соединенные Штаты", - отметил эксперт.

По мнению Пионтковского, на территории США Коломойского ждет "пожизненное заключение за совершенные им экономические преступления".

 

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