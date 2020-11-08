Для Коломойского победа Байдена означает арест и тюрьму в США, - Пионтковский

8 ноября, 2020, 13:15

Если кандидат от демократов Джо Байден возглавит Соединенные Штаты Америки, его правительство привлечет к ответственности украинского миллиардера Игоря Коломойского

Об этом вашингтонский политолог Андрей Пионтковский заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"С наиболее заметной фигурой, господином Коломойским, (новое американское правительство - ред.) будет разговаривать языком объявления в международный розыск и экстрадиции в Соединенные Штаты", - отметил эксперт.

По мнению Пионтковского, на территории США Коломойского ждет "пожизненное заключение за совершенные им экономические преступления".