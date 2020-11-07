Из-за резкого падения турецкой лиры Эрдоган уволил главу Центрального банка
7 ноября, 2020, 08:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Мурата Уйсала
Об этом со ссылкой на указ президента в ночь с 6 на 7 ноября 2020 года сообщает HaberTurk , передает Еспресо.TV .
На место Уйсала пока назначен бывший министр финансов Начи Агбала.
Его последнее место работы - руководитель стратегического и бюджетного управления администрации президента.
Решение об отставке было принято на фоне падения курса национальной валюты.
В начале недели курс турецкой лиры обновил рекордный минимум, упав до 8,44 за $ 1 Лира падала в течение последних десяти дней, а в течение года потеряла 30% к доллару.
- Одним из своих главных достижений на посту президента Эрдоган считает экономическую и промышленную "самодостаточность" Турции, о чем он часто повторяет в своих выступлениях.
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