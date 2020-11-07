Из-за резкого падения турецкой лиры Эрдоган уволил главу Центрального банка

7 ноября, 2020, 08:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Мурата Уйсала

Об этом со ссылкой на указ президента в ночь с 6 на 7 ноября 2020 года сообщает HaberTurk , передает Еспресо.TV .

На место Уйсала пока назначен бывший министр финансов Начи Агбала.

Его последнее место работы - руководитель стратегического и бюджетного управления администрации президента.

Решение об отставке было принято на фоне падения курса национальной валюты.

В начале недели курс турецкой лиры обновил рекордный минимум, упав до 8,44 за $ 1 Лира падала в течение последних десяти дней, а в течение года потеряла 30% к доллару.

Одним из своих главных достижений на посту президента Эрдоган считает экономическую и промышленную "самодостаточность" Турции, о чем он часто повторяет в своих выступлениях.

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