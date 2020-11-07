Во второй тур в Ривне и Черкассах вышли политики-протестанты

7 ноября, 2020, 14:03

25 октября в Украине прошли выборы в местные, районные и областные советы. По последним данным в Ривне и Черкассах во второй тур выборов на пост мэров вышли христиане протестантского исповедания

Об этом со ссылкой на Религиозно-информационную службу сообщает Еспресо.TV.

В Ривне на пост главы города баллотировался ректор Ривненской духовной семинарии христиан-пятидесятников Александр Третьяк. В 2017-2019 годах он был региональным руководителем "Движения Реформации", а также возглавлял местный отдел "Всеукраинского Собора", объединяющего ряд протестантских организаций.

До 2014 года Третьяк занимался благотворительностью и служением детям в Африке, с 2014-го активно помогает как волонтер на востоке страны.

За последние годы он принял участие в организации молитвенных завтраков и других мероприятий, связанных с празднованием 500-летия Реформации и защитой семейных ценностей.

На нынешних выборах он баллотировался от партии "Европейская солидарность" и по итогам обработанных 90% протоколов вышел во второй тур. Его соперником будет бизнесмен Виктор Шакирзян, который еще недавно был директором фирмы "Запад-Трансстрой".

В Черкассах во второй тур выходит предприниматель Виктор Евпак, основатель стартапов MapaMagic, Kidslox и FoodHacker, а также глава крупной ІТ-компании eKreative. Евпак является протестантом, он баллотировался от партии "Голос".

Второй тур выборов состоится 22 ноября 2020 года.

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