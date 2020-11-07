Во второй тур в Ривне и Черкассах вышли политики-протестанты
Об этом со ссылкой на Религиозно-информационную службу сообщает Еспресо.TV.
В Ривне на пост главы города баллотировался ректор Ривненской духовной семинарии христиан-пятидесятников Александр Третьяк. В 2017-2019 годах он был региональным руководителем "Движения Реформации", а также возглавлял местный отдел "Всеукраинского Собора", объединяющего ряд протестантских организаций.
До 2014 года Третьяк занимался благотворительностью и служением детям в Африке, с 2014-го активно помогает как волонтер на востоке страны.
За последние годы он принял участие в организации молитвенных завтраков и других мероприятий, связанных с празднованием 500-летия Реформации и защитой семейных ценностей.
На нынешних выборах он баллотировался от партии "Европейская солидарность" и по итогам обработанных 90% протоколов вышел во второй тур. Его соперником будет бизнесмен Виктор Шакирзян, который еще недавно был директором фирмы "Запад-Трансстрой".
В Черкассах во второй тур выходит предприниматель Виктор Евпак, основатель стартапов MapaMagic, Kidslox и FoodHacker, а также глава крупной ІТ-компании eKreative. Евпак является протестантом, он баллотировался от партии "Голос".
- Второй тур выборов состоится 22 ноября 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-