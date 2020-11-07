В Ровно оборотень в погонах "продавал" должности в Нацполиции. Расценки - от 50 до 500 тыс. долларов

7 ноября, 2020, 12:10

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области

Информацию об этом 7 ноября распространил пресс-центр СБ Украины, передает Еспресо.TV .

Досудебное следствие установило, что организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.

"Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в" высоких кабинетах ", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции. За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции 500 тысяч долларов США. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 000 американских долларов ", - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали работника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вблизи одного из торговых центров Ровно, при получении первой части средств в размере $ 25 тыс.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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