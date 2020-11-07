В городах Грузии внедрен комендантский час
Об этом заявила вице-премьер Майя Цкитишвили, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.
В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижения граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.
Новое правило распространяется как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.
"Ограничение не коснется только международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и оказания услуг доставки", - добавила Цкитишвили.
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