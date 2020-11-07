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Espreso.tvМирВ городах Грузии внедрен комендантский час

В городах Грузии внедрен комендантский час

С понедельника, 9 ноября 2020 года, в крупнейших городах Грузии ограничивается передвижение граждан в вечернее время

Об этом заявила вице-премьер  Майя Цкитишвили, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.

В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижения граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.

Новое правило распространяется как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.

"Ограничение не коснется только международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и оказания услуг доставки", - добавила Цкитишвили.

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