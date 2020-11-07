В Днепре COVID-19 унес жизнь воина и волонтера Тараса Березы

7 ноября, 2020, 12:33

6 ноября 2020 года в Днепре в результате вызванных коронавирусом осложнений умер ветеран АТО, волонтер Тарас Береза

Тарас прошел ад войны, разобрался с онкозаболеванием, но не смог справиться с COVID-19, передает Еспресо.TV со ссылкой на Наш город .

О его смерти журналисты и узнали из постов на его странице в Фейсбук.

"Тарас освоил печать на 3D принтере, изготавливал на нем держатели для щитков защиты лица от аэрозолей, различные лекарственные прибамбасы, которые только можно было серийно напечатать — Тарас тут же на ходу осваивал новое изделие. Все ради поддержки и защиты медиков от ковида. И это была существенная помощь. Десятками и сотнями его изделия расходились по днепровских больницах. Медицинское сообщество очень благодарна ему за это.

Когда пришло известие о заболевании Ковид — всем миром искали для него кислородный концентратор. Нашли доставили, подключили. Тарас боролся теперь еще и с этим …

Но ….

Пожалуй, много испытаний …

Покойся с миром, друг!

Спасибо за службу!", — написала волонтер Анна Бикетова.

Поддержать семью можно с помощью счета - 4731219118716715 Береза Ольга Юрьевна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb