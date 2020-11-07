В Днепре COVID-19 унес жизнь воина и волонтера Тараса Березы
Тарас прошел ад войны, разобрался с онкозаболеванием, но не смог справиться с COVID-19, передает Еспресо.TV со ссылкой на Наш город .
О его смерти журналисты и узнали из постов на его странице в Фейсбук.
"Тарас освоил печать на 3D принтере, изготавливал на нем держатели для щитков защиты лица от аэрозолей, различные лекарственные прибамбасы, которые только можно было серийно напечатать — Тарас тут же на ходу осваивал новое изделие. Все ради поддержки и защиты медиков от ковида. И это была существенная помощь. Десятками и сотнями его изделия расходились по днепровских больницах. Медицинское сообщество очень благодарна ему за это.
Когда пришло известие о заболевании Ковид — всем миром искали для него кислородный концентратор. Нашли доставили, подключили. Тарас боролся теперь еще и с этим …
Но ….
Пожалуй, много испытаний …
Покойся с миром, друг!
Спасибо за службу!", — написала волонтер Анна Бикетова.
Поддержать семью можно с помощью счета - 4731219118716715 Береза Ольга Юрьевна.
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