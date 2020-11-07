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Espreso.tvКультураУкраинский фильм "Мої думки тихі" получил награду на кинофестивале в Великобритании

Украинский фильм "Мої думки тихі" получил награду на кинофестивале в Великобритании

Украинский художественный фильм "Мої думки тихі" получил награду Discovery Award на кинофестивале Raindance в Великобритании

Об этом сообщил продюсер картины Дмитрий Суханов в facebook.

"Наш фильм "Моїдумки тихі" получил награду Discovery Award на культовом британском кинофестивале Raindance", - написал Суханов.

Он уточнил, что эта награда дается за дебютный фильм.

Raindance Film Festival - это независимый кинофестиваль в Великобритании. Ежегодно он показывает около 100 полнометражных и 150 короткометражных киноработ. После участия в этом конкурсе фильмы могут быть представлены на премии "Оскар" и BAFTA.

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