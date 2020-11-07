СБУ начала расследование в отношении Шария

7 ноября, 2020, 13:39

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по признакам посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины против блогера Анатолия Шария

Об этом говорится в официальном ответе ведомства за подписью заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко на депутатский запрос Алексея Гончаренко, передает Еспрео.TV .

Политик разместил документ на своей фейсбук-странице в субботу, 7 ноября 2020 года.

"Служба безопасности Украины в пределах компетенции обработала ваше депутатское обращение. По результатам обработки сообщаем, что следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №22020101110000197 от 17 октября 2020 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, в котором исследуются обстоятельства, изложенные в вашем депутатском обращении ", - говорится в письме.

По словам Гончаренко, он просил правоохранителей "дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей".

Справка

Статья 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)

"1. Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой ".