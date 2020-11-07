Митрополит Епифаний призвал сегодня помолиться за погибших в Голодомор, в Революцию Достоинства и от агрессии России

7 ноября, 2020, 12:52

В Димитровскую поминальную субботу предстоятель Православной церкви Украины Епифаний просит молиться за родных и вспомнить убитых во время Революции достоинства и павших в результате агрессии Российской Федерации на Востоке Украины

Об этом передает Еспресо.TV .

"Сегодня, в Димитровскую поминальную субботу, молитвенно вспомним всех дорогих нашему сердцу усопших людей, всех, в Украине голодом измученных, убитых во время Революции достоинства и павших в результате агрессии Российской Федерации на Востоке Украины. Просим в молитве к Богу, чтобы Он простил их вины вольные и невольные и даровал им вечную блаженную жизнь. Церковь постоянно молится за нас, грешных людей - живых и тех, кто отошел в вечность. В течение года православные христиане могут почтить усопших также и в особые поминальные дни - "родительские субботы", - отметил митрополит у себя на фейсбуке.

"Сегодня, соблюдая карантинные требования, каждый желающий имеет возможность посетить храм и вознести свои молитвы к Господу затех, чье земной время уже прошло. Однако наша с ними духовная связь продолжает существовать, ведь смерть - это переход в вечную жизнь, которая приготовленное Богом для каждого человека ", - подчеркнул Епифаний.