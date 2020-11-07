Гражданка РФ производила на Киевщине по 100 кг метадона ежемесячно и пыталась откупиться от Нацполиции за $ 85 тыс.

7 ноября, 2020, 08:55

Гражданка РФ, противоправную деятельность которой и ее сообщников оперативники борьбы с наркопреступностью разоблачили 5 ноября 2020 года, предложила взятку начальнику отдела профильного департамента Нацполиции. Чиновник сразу сообщил об этом сотрудникам внутренней безопасности

Задержали мошенницу после передачи первой части оговоренной суммы. За коррупционные действия ей грозит до восьми лет заключения. Об этом Вечером 6 ноября сообщил официальный сайт Национальной полции Украины, передает Еспресо.TV .

"В Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступил рапорт начальника одного из отделов Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции по предложению предоставления ему неправомерной выгоды. $ 85 тыс. полковнику полиции предложила 59-летняя гражданка Российской Федерации: ее задержали как организатора преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом метадона на территории Украины, России и Беларуси. За денежное вознаграждение злоумышленница пыталась договориться с полицейским о непривлечение к ответственности как себя, так и своих трех сообщников ", - говорится в сообщении.

Следователи полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

На передаче должностному полиции в одном из ресторанов первой части взятки - $ 22 тыс. - женщину задержали. Следователи готовят ей объявления о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

"Поэтому теперь злоумышленницы придется отвечать не только за изготовление и сбыт наркотиков, но и за попытку подкупа должностного лица Нацполиции", - отмечают правоохранители.

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По данным полиции, женщине помогали еще трое злоумышленников.

Двое мужчин, 1972 и в 1986 годов рождения, были лаборантами-химиками, именно они изготавливали метадон, а жительница РФ, 1970 года, выполняла роль "охранника" дома, где обустроили нарколабораторию.

"Сама организатор группировки наладила каналы сбыта метадона как на территории страны, так и за ее пределами - на территории России и Беларуси. Сбыт оптовых партий наркотика, от килограмма и более, происходил во время личных встреч и через международные почтовые отправления", - говорят в Нацполиции.

Во время документирования преступной группы оперативники установили местонахождение нарколаборатории. Как выяснилось, для ее обустройства лидер наркобизнеса приобрела частный дом на территории Киевской области. Его второй этаж специально отвели под мощную лабораторию по высокотехнологичным оборудованием для изготовления метадона. Чтобы обезопасить свой "бизнес" от "незваных гостей", в доме установили прочные металлические двери и решетки на окнах.

Мощности такой лаборатории позволяли "химикам" производить более 100 кг метадона ежемесячно.

В ходе обыска было изъято около 35 кг метадона в сухом виде и 25 л - в жидком, более тонны прекурсоров и составляющих для изготовления метадона, лабораторное оборудование. Кроме этого, изъято более $ 35 тыс., Огнестрельное оружие, патроны и автомобиль.

Общая сумма изъятого наркотика составляет около 50 млн грн.

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