Главврач омской больницы, куда попал Навальный, получил должность министра

7 ноября, 2020, 17:23

Руководителя больницы, куда попал после отравления российский оппозиционер Алексей Навальный, назначили главой Министерства здравоохранения Омской области

Об этом сообщает Радио Свобода.

Александр Мураховский, главный врач Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда в середине августа после отравления госпитализировали оппозиционного политика Алексея Навального, назначен главой регионального Министерства здравоохранения.

Он сменил на этом посту чиновника Ирину Солдатову, которую губернатор отправил в отставку после протеста врачей.

"Александр Мураховский прошел все профессиональные степени как врач и руководитель, знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи", - прокомментировали новое назначение в областном правительстве.

В Омске больницу, которой руководил депутат горсовета и член "Единой России" Мураховский, Навального доставили 20 августа. Несмотря на версию родственников и сторонников политика о его отравлении, персонал больницы и сам главврач неоднократно отрицали это. Мураховский утверждал, что у пациента выявлено "нарушение обмена веществ".

Сам Навальный после того, как начал выздоравливать после отравления, отказался считать Мураховского врачом и назвал его только "членом "Единой России", поблагодарив, тем не менее, его подчиненных, которые, возможно, спасли политику жизни.

Напомним, 6 ноября в России заявили, что по результатам проведенных исследований у оппозиционера Алексея Навального обнаружен панкреатит, а отравление не подтверждено .

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