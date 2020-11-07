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Espreso.tvМирГлавврач омской больницы, куда попал Навальный, получил должность министра

Главврач омской больницы, куда попал Навальный, получил должность министра


фото: radiosvoboda.org
Руководителя больницы, куда попал после отравления российский оппозиционер Алексей Навальный, назначили главой Министерства здравоохранения Омской области

Об этом сообщает Радио Свобода.

Александр Мураховский, главный врач Омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда в середине августа после отравления госпитализировали оппозиционного политика Алексея Навального, назначен главой регионального Министерства здравоохранения.

Он сменил на этом посту чиновника Ирину Солдатову, которую губернатор отправил в отставку после протеста врачей.

"Александр Мураховский прошел все профессиональные степени как врач и руководитель, знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи", - прокомментировали новое назначение в областном правительстве.

В Омске больницу, которой руководил депутат горсовета и член "Единой России" Мураховский, Навального доставили 20 августа. Несмотря на версию родственников и сторонников политика о его отравлении, персонал больницы и сам главврач неоднократно отрицали это. Мураховский утверждал, что у пациента выявлено "нарушение обмена веществ".

Сам Навальный после того, как начал выздоравливать после отравления, отказался считать Мураховского врачом и назвал его только "членом "Единой России", поблагодарив, тем не менее, его подчиненных, которые, возможно, спасли политику жизни.

  • Напомним, 6 ноября в России заявили, что по результатам проведенных исследований у оппозиционера Алексея Навального обнаружен панкреатит, а отравление не подтверждено .

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