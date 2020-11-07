Этот день в истории: родился Винграновский, Ленин захватил власть в Петрограде, в Горбачева стреляли из обреза

7 ноября, 2020, 21:52

7 ноября пришел в мир один из знаковых шестидесятников Николай Винграновский. Литератор, сценарист, режиссер и актер

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Первые стихи Винграновского увидели свет в 1957 году в журнале "Днипро", еще четыре стихотворения были опубликованы в 58-ом в "Жовтни", но настоящий резонанс принесла подборка "З книги першої, ще не виданої", которая появилась в "Литературной газете" 7 апреля 1961 года

В следующем году эта книга вышла в свет под названием "Атомні прелюди" и стала одним из главных побудителей полемического водоворота вокруг новой поэтической генерации, отмечает Ukrainian people.

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"Почти одновременно с поэзией Николай Винграновский писал и прозу. Он создал несколько повестей и много рассказов, которые также стали важной страницей его творчества (особенно повести и рассказы 80-х). Писатель выработал оригинальный стиль, который, по сути, соответствует его поэтическом письму. Сюжеты прозаических произведении имеют очень относительную событийную основу и полны описанием чувств, которыми автор щедро наделяет зверей, птиц, растения и воду, соединенные в единый, самодостаточный мир. Причудливый, странный, проникнутый юмором, он излучает свет духовной свободы", - отмечает издание.

Кроме того, 7 ноября 1917 года, в результате вооруженного восстания, подготовленного и организованного большевиками, государственная власть в России оказалась фактически в руках руководства большевистской партии во главе с Владимиром Лениным.

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6 ноября ЦК большевистской партии принял решение о начале вооруженного восстания в Петрограде, и в ночь на 7 ноября подчиненные ему военные части заняли Главпочтамт, Николаевский и Варшавский вокзалы, Центральную электростанцию, Госбанк, Центральную телефонную станцию. Утром Ленин контролировал практически весь город. Около 19 часов Временному правительству, находившемуся в Зимнем дворце, был передан ультиматум о сдаче, а после отказа его выполнить, в 21 час 40 минут, с крейсера "Аврора", по сигналу, поданному из Петропавловской крепости, был произведен холостой выстрел, после которого под руководством Владимира Антонова-Овсеенко начался штурм дворца.

"Октябрьский переворот, как в первое десятилетие после 1917 года нередко именовались события 7 ноября в Петрограде устами самих, в том числе высокопоставленных, большевиков, прошел под знаком общечеловеческих ценностей и демократии, но стал утверждаться путем невиданного насилия. Название "Великая Октябрьская социалистическая революция" закрепилось в официальной советской историографии к концу 1930-х годов, когда страну охватил массовый террор, идея мировой перманетной революции была отвергнута, а основной вдохновитель Октябрьского переворота Лев Троцкий был выслан из страны и предупреждал, что "СССР неотвратимо ждет реставрация капитализма", - пишет по этому поводу Владимир Лукьянюк в статье для образовательного проекта JNSM .

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Другие важные исторические события 7 ноября:

1990 - в Москве, во время празднования годовщины Октябрьской революции, совершено покушение на президента СССР Михаила Горбачева. 38-летний Александр Шмонов, приблизившись в колонне демонстрантов к Мавзолею, где находилось руководство СССР, совершил два неудачных выстрела из обреза и был задержан сотрудниками милиции и КГБ.

1891 - получен патент на застежку-молнию.

1921 - Бенито Муссолини основал Национальную фашистскую партию

1944 - Франклин Рузвельт в четвертый раз стал президентом США.

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