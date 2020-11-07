Еще 2 футболиста "Динамо" заболели COVID-19, перед игрой с "Шахтером" в команде 12 инфицированных

7 ноября, 2020, 22:22

Полузащитники "Динамо" Владимир Шепелев и Богдан Леднев заболели коронавирусом, перед игрой с "Шахтером" у киевлян 12 инфицированных

Об этом сообщает Meta-ratings .

По информации издания, Владимир Шепелев и Богдан Леднев также заразились коронавирусом. Всего в команде 12 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали - Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

8 ноября "Динамо" в Киеве сыграет против "Шахтера" в 9-м туре чемпионата Украины.

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