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Espreso.tvОбществоАвтомайдан и Центр противодействия коррупции провели автопробег к домя тещи председателя КСУ Тупицкого. Фоторепортаж

Автомайдан и Центр противодействия коррупции провели автопробег к домя тещи председателя КСУ Тупицкого. Фоторепортаж

Автомайдан и Центр противодействия коррупции провели автопробег к дому тещи председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на Киевщине

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На акцию: "Тупицкий - вали в Ростов!" прибыли около 50 автомобилей.

У имения тещи председателя КСУ в Василькове полиция создала живой кордон чтобы не пропустить машины и активистов к дому судьи.

На месте произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

Через некоторое время организаторам акции все же удалось найти компромисс с полицией. Правоохранители позволили зайти на улицу где расположен дом Тупицкого при условии соблюдения всех карантинных норм.

На всех подъездах к дому разместили усиленные посты правоохранителей. Некоторые из них были с оружием.

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