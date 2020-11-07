Автомайдан и Центр противодействия коррупции провели автопробег к домя тещи председателя КСУ Тупицкого. Фоторепортаж
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На акцию: "Тупицкий - вали в Ростов!" прибыли около 50 автомобилей.
У имения тещи председателя КСУ в Василькове полиция создала живой кордон чтобы не пропустить машины и активистов к дому судьи.
На месте произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.
Через некоторое время организаторам акции все же удалось найти компромисс с полицией. Правоохранители позволили зайти на улицу где расположен дом Тупицкого при условии соблюдения всех карантинных норм.
На всех подъездах к дому разместили усиленные посты правоохранителей. Некоторые из них были с оружием.
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