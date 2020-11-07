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Espreso.tvОперація об'єднаних сил7 ноября на фронте не зафиксировано ни одного нарушения тишины

7 ноября на фронте не зафиксировано ни одного нарушения тишины


фото: Укрінформ
7 ноября на Донбассе российские оккупационные войска ни разу не нарушили перемирие

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектаров территории и передано на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В то же время украинские защитники пребывают в готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

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