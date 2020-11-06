Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Жванецкого

6 ноября, 2020, 16:56

Об этом говорится в его заметке в Twitter.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что сатира Жванецкого стала для многих мудростью.

Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью. Напомним, 6 ноября на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий.

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