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Espreso.tvОбществоЗеленский выразил соболезнования по поводу смерти Жванецкого

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Жванецкого

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти известного сатирика Михаила Жванецкого

Об этом говорится в его заметке в Twitter.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что сатира Жванецкого стала для многих мудростью.

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