Зеленский поехал на Донбасс, - ОПУ
6 ноября, 2020, 14:58
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Зеленский встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говорится в сообщении.
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