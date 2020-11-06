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Espreso.tvОбществоЗеленский поехал на Донбасс, - ОПУ

Зеленский поехал на Донбасс, - ОПУ


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Зеленский встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говорится в сообщении.

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