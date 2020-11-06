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Espreso.tvОбществоЗеленский: нормандская встреча советников пройдет 13 ноября в видеоформате

Зеленский: нормандская встреча советников пройдет 13 ноября в видеоформате

13 ноября состоится видеоконференция советников лидеров стран нормандского формата, заявил президент Владимир Зеленский

Об этом глава государства сказал на брифинге, который транслировал Офис президента.

"У нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников нормандской четверки, где будут проговариваться все шаги на будущее. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сказал президент во время общения с журналистами в пятницу в Луганской области.

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