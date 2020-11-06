Законопроект Разумкова по электронному декларированию выглядит как компромиссный вариант, - судья КСУ Мойсик
Об этом РБК-Украина сказал судья КСУ Владимир Мойсик.
"Мы как Конституционный суд может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам обратиться, разъясним наше решение. Поясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.
Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.
"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие здесь в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрации и так далее" , - считает судья.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку.
- Так, 4 ноября народные депутаты принесли в Конституционный суд подписанное более чем 200 коллегами заявление с обращением к 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене э-декларирования.
- Впоследствии, Секретариат Конституционного суда зарегистрировал заявление более чем 200 народных депутатов, которой они призвали 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене э-декларирования.
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