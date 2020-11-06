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Espreso.tvОбществоЗаконопроект Разумкова по электронному декларированию выглядит как компромиссный вариант, - судья КСУ Мойсик

Законопроект Разумкова по электронному декларированию выглядит как компромиссный вариант, - судья КСУ Мойсик


фото: sud.ua
Судьи Конституционного суда поддерживают законопроект главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по электронному декларированию

Об этом РБК-Украина сказал судья КСУ Владимир Мойсик.

"Мы как Конституционный суд может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам обратиться, разъясним наше решение. Поясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.

Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие здесь в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрации и так далее" , - считает судья.

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