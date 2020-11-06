Из-за замечания об отсутствии маски: в киевском метро мужчина напал на полицейского
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 42-летним киевлянином неправомерных действий и насилия в отношении работника полиции", - говорится в сообщении.
Как известно, инцидент произошел на платформе станции Киевского метрополитена "Славутич". Мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.
"Не желая соблюдать карантинных мер, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя, один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать", - говорится в сообщении.
В результате происшествия милиционер получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.
Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
- Напомним, Киевские власти усилили контроль масочного режима в метро.
- Также Верховная Рада приняла проект закона, устанавливающего административную ответственность за неношение маски в общественных местах.
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