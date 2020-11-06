Из-за замечания об отсутствии маски: в киевском метро мужчина напал на полицейского

6 ноября, 2020, 16:44

На станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 42-летним киевлянином неправомерных действий и насилия в отношении работника полиции", - говорится в сообщении.

Как известно, инцидент произошел на платформе станции Киевского метрополитена "Славутич". Мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

"Не желая соблюдать карантинных мер, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя, один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать", - говорится в сообщении.

В результате происшествия милиционер получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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