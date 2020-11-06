Из почти 50 общин ПЦУ в оккупированном Крыму осталось 6, - представитель Украины в ОБСЕ
Об этом рассказал Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .
"По словам митрополита Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, количество ее религиозных общин уменьшилось с 49 в 2014 году до шести на сегодняшний день", - отметил Цимбалюк.
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Он добавил, что 3 из 6 общин состоянию на сейчас находятся под прямой угрозой.
Цимбалюк рассказал, что российская оккупационная администрация продолжает преследование крымских татар по уголовным статьям о терроризме за несогласие с оккупацией.
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"Мы призываем государства-участники и исполнительные структуры ОБСЕ уделить должное внимание этому серьезному вызову в своей деятельности", - заявил постпред Украины.
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