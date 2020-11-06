Итальянский суд хотел получить информацию, которую я не мог озвучить, - Маркив

6 ноября, 2020, 22:15

Оправданный апелляционным судом Италии нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что итальянский суд и следствие хотели получить у него данные, которые он не мог озвучить, потому что давал военную присягу

Об этом Маркив рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Цензор.НЕТ".

"Они от меня хотели такую информацию, которую я не был в состоянии им предоставить. А ту информацию, которую они у меня спрашивали, я им открыто говорил: делайте запрос в Министерство внутренних дел, Министерству обороны. Если они письменно авторизуют предоставить вам такую информацию, будем уже с вами говорить. Но таким образом им это не подходило", - рассказал Маркив.

По словам нацгвардейца, поэтому суд первой инстанции дал ему больший срок, чем предполагалось.

"Прокурор просил 17 лет, а в связи с тем, что они мотивировали несотрудничество с органами следствия - это судья признала такой приговор, она имеет право - дали 24 года. Я военнослужащий вооруженных формирований Украины, давал присягу. Поэтому об этом (разглашение секретных данных, - ред.) не шло никакой речи абсолютно", - пояснил Марков.

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