Итальянский суд хотел получить информацию, которую я не мог озвучить, - Маркив
Об этом Маркив рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Цензор.НЕТ".
"Они от меня хотели такую информацию, которую я не был в состоянии им предоставить. А ту информацию, которую они у меня спрашивали, я им открыто говорил: делайте запрос в Министерство внутренних дел, Министерству обороны. Если они письменно авторизуют предоставить вам такую информацию, будем уже с вами говорить. Но таким образом им это не подходило", - рассказал Маркив.
По словам нацгвардейца, поэтому суд первой инстанции дал ему больший срок, чем предполагалось.
"Прокурор просил 17 лет, а в связи с тем, что они мотивировали несотрудничество с органами следствия - это судья признала такой приговор, она имеет право - дали 24 года. Я военнослужащий вооруженных формирований Украины, давал присягу. Поэтому об этом (разглашение секретных данных, - ред.) не шло никакой речи абсолютно", - пояснил Марков.
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