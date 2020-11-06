Выборы президента США: Байден опередил Трампа в Джорджии

6 ноября, 2020, 11:59

По состоянию на 11:55 пятницы 6 ноября кандидат в президенты США демократ Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа в штате Джорджия, который во время общенационального подсчета дает 16 голосов выборщиков

Об этом сообщает The New York Times .

В Джорджии подсчитали уже более 98% протоколов, каждый из кандидатов набрал по 49,4% голосов, однако за Байдена насчитали 2449371 голос, за Трампа - 2448454 голоса.

В Пенсильвании, которая дает 20 голосов выборщиков и где подсчитано уже 95% голосов, Байден сократил отставание от Трампа до 0,3%. Накануне по результатам подсчета 89% бюллетеней Байден отставал от Трампа на 2,6%, а еще раньше результатам обработки 75% бюллетеней отрыв составлял около 11%.

Байден пока набирает 253 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы и если догонит и обгонит Трампа в этом штате, то, при условии удержания лидерства в Висконсине, выигрывает выборы по стране.

Ряд изданий указывают на 243 голоса выборщиков у Байдена, поскольку пока не считают за ним Висконсин, который дает 10 голосов выборщиков. В этом штате Байден опережает Трампа на 0,4% по результатам подсчета более 98% голосов.

Кроме того, Байден укрепил лидерство в Неваде (6 голосов выборщиков) - улучшил отрыв от Трампа до 0,9% по результатам подсчета 89% голосов. Накануне в этом штате он опережал Трампа на 0,6%.

Трамп взамен улучшил свои позиции в Аризоне (11 голосов выборщиков), сократив отставание от Байдена в 1,6%. Накануне Байден в этом штате виперджав Трампа на 2,8%, еще ранее - на 3,4%.

В Северной Каролине по результатам подсчета 95% голосов Байден отстает от Трампа на 1,4%.

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