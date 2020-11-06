Выборы в Киеве: список партий, которые прошли в горсовет
6 ноября, 2020, 15:55
В Киевский горсовет прошли семь партий
Результаты выборов объявила Киевская городская территориальная избирательная комиссия 6 ноября.
Отмечается, что в городской совет Киева проходят такие политические силы:
"Европейская Солидарность" - 20,52%;
"УДАР" - 19,98%;
"Единство Александра Омельченко" - 8,74%;
ОПЗЖ - 7,81%;
"Слуга народа" - 7,53%;
"Батькивщина" - 7,49%;
"Голос" - 5,97%.
Отметим, партия "Победа Пальчевского" с 4,56% не прошла в горсовет.
- Напомним, действующий мэр Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева.
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