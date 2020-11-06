Выборы в Киеве: список партий, которые прошли в горсовет

6 ноября, 2020, 15:55

В Киевский горсовет прошли семь партий

Результаты выборов объявила Киевская городская территориальная избирательная комиссия 6 ноября.

Отмечается, что в городской совет Киева проходят такие политические силы:

"Европейская Солидарность" - 20,52%;

"УДАР" - 19,98%;

"Единство Александра Омельченко" - 8,74%;

ОПЗЖ - 7,81%;

"Слуга народа" - 7,53%;

"Батькивщина" - 7,49%;

"Голос" - 5,97%.

Отметим, партия "Победа Пальчевского" с 4,56% не прошла в горсовет.

Напомним, действующий мэр Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева.

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