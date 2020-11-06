ВОЗ спрогнозировала новую пандемию и призвала готовиться к ней
Об этом сообщает CNN .
"Мы видели в прошлом году, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро действовать, чтобы сдерживать и контролировать распространение вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
На ближайшей сессии ВОЗ рассмотрит проект резолюции, что укрепляет готовность государств к чрезвычайным ситуациям.
"Эта резолюция призывает мировое сообщество здравоохранения обеспечить лучшую подготовку всех стран для выявления и реагирования на случаи COVID-19 и других опасных инфекционных заболеваний", - заявила ВОЗ.
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