ВОЗ спрогнозировала новую пандемию и призвала готовиться к ней

6 ноября, 2020, 11:31

Всемирная организация здравоохранения заявила, что государствам нужно готовиться к новой пандемии

Об этом сообщает CNN .

"Мы видели в прошлом году, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро действовать, чтобы сдерживать и контролировать распространение вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

На ближайшей сессии ВОЗ рассмотрит проект резолюции, что укрепляет готовность государств к чрезвычайным ситуациям.

"Эта резолюция призывает мировое сообщество здравоохранения обеспечить лучшую подготовку всех стран для выявления и реагирования на случаи COVID-19 и других опасных инфекционных заболеваний", - заявила ВОЗ.