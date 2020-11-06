Военные США подготовили украинских инструкторов, которые будут обучать ВСУ стрелять из Javelin

6 ноября, 2020, 11:38

Военные специалисты из США провели курс обучения для 8 украинских инструкторов Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск по подготовке боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"

Об этом сообщает "АрмияИнформ".

Американские военные инструкторы Объединенной многонациональной группы подготовки - Украина (JMTG-U) провели курс обучения для восьми украинских военных инструкторов Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск по подготовке боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В конце обучения украинские инструкторы получили соответствующие сертификаты от американских коллег и сертификаты Школы противотанковой артиллерии на свои.

"Каждый год несколько бригад Вооруженных Сил Украины проходят подготовку в нашем Центре в рамках программы JMTG-U. В этих соединениях появляются подразделения, на вооружении которых ПТРК "Джавелин . Боевые расчеты "Джавелин" овладевают своей профессией на специальных курсах. Но на этом их обучение не прекратится. Когда протитанкисты с бригадами учиться в нашем Центре - от наших инструкторов они будут получать новейшие знания по работе с комплексами", - отметил начальник отдела подготовки артиллерийских подразделений МЦМБ подполковник Александр Юрченко.

По его словам, задача украинских инструкторов будет обучение боевых расчетов новым способам применения "Джавелин" в разной обстановке, взаимодействие с другими подразделениями на поле боя.

"Инструкторы постоянно будут общаться с американскими коллегами, перенимать их опыт и сразу делиться новыми знаниями с военнослужащими подразделений ПТРК "Джавелин" из украинских бригад", - подчеркнул подполковник Юрченко.

Обучение инструкторов продолжалось на базах Международного центра миротворчества и безопасности и Школы противотанковой артиллерии на свои. До недавнего времени в Школе готовили охотников за танками по семи направлениям: применение ПТРК "Стугна-П", "Корсар", "Фагот", "Метис", ПТРК, основанные на подвижных средствах "Штурм-С", "Конкурс", противотанковая пушка МТ 12 "Рапира".

"В этом году мы начали подготовку курсантов по восьмым направлением - применение ПТРК "Джавелин". У нас есть все необходимое: тренажеры, хорошо подготовленные собственные инструкторы и соответствующая материально-техническая база", - рассказал начальник Школы противотанковой артиллерии подполковник Николай Ханас.

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