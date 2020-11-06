Во Львове уничтожили мурал, посвященный активистке Гандзюк

6 ноября, 2020, 10:22

Во Львове содрали со стены мурал, посвященный херсонской активистке Екатерине Гандзюк

Видео, где коммунальщики сдирают мурал, выложила львовская активистка Мелания Подоляк в Facebook.

"Как вы могли!? Только вчера была годовщина, там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!", - написала Подоляк.

Мурал находился на заборе и представлял собой портрет Гандзюк и ее знаменитую цитату:

"Давайте держаться вместе и грести друг к другу. Потому что сначала они разберутся с левыми руками правых, потом с правыми руками мусоров, а дальше доберутся и до нас - обычно п **** ивих граждан"

Из опубликованного видео видно, что мужчины грубо зачищают лопатами забор, на котором было изображение. Бригада, которая выполняла работы, заявила, что подобные "рисунки" не допустимы на стене, ограждающей государственное учреждение.