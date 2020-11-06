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Espreso.tvОбществоВо Львове уничтожили мурал, посвященный активистке Гандзюк

Во Львове уничтожили мурал, посвященный активистке Гандзюк


фото: inforesist.org
Во Львове содрали со стены мурал, посвященный херсонской активистке Екатерине Гандзюк

Видео, где коммунальщики сдирают мурал, выложила львовская активистка Мелания Подоляк в Facebook.

"Как вы могли!? Только вчера была годовщина, там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!", - написала Подоляк.

Мурал находился на заборе и представлял собой портрет Гандзюк и ее знаменитую цитату:

"Давайте держаться вместе и грести друг к другу. Потому что сначала они разберутся с левыми руками правых, потом с правыми руками мусоров, а дальше доберутся и до нас - обычно п **** ивих граждан"

Из опубликованного видео видно, что мужчины грубо зачищают лопатами забор, на котором было изображение. Бригада, которая выполняла работы, заявила, что подобные "рисунки" не допустимы на стене, ограждающей государственное учреждение.

  • Напомним, 31 июля 2018 Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне. 4 ноября 2018 она умерла.
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