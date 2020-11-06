Венгрия закупит и будет тестировать российскую вакцину от коронавируса, - глава МИД
6 ноября, 2020, 09:27
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что государство начнет импортировать российскую вакцину против коронавируса, которая еще не прошла необходимые испытания
Об этом сообщает Reuters .
Импортировать вакцину для тестирования начнут уже в декабре, а с конца января 2021 года планируют увеличить объем поставок.
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Сийярто добавил, что в перспективе производить российскую вакцину начнут и в Венгрии.
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