6 ноября, 2020, 09:27

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что государство начнет импортировать российскую вакцину против коронавируса, которая еще не прошла необходимые испытания

Об этом сообщает Reuters .

Импортировать вакцину для тестирования начнут уже в декабре, а с конца января 2021 года планируют увеличить объем поставок.

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Сийярто добавил, что в перспективе производить российскую вакцину начнут и в Венгрии.